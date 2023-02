Cómo accedí a una cuenta bancaria con una voz generada por IA (EN)

Publicado hace 1 hora por Suckelo a vice.com

El miércoles llamé al servicio automático de mi banco. Para empezar, el banco me pidió que dijera con mis propias palabras por qué llamaba. En lugar de hablar en voz alta, hice clic en un archivo de mi portátil para reproducir un clip de sonido: "Comprobar mi saldo", decía mi voz. Pero en realidad no era mi voz. Era un clon sintético que había creado con tecnología de inteligencia artificial. [...] No podía creerlo: había funcionado. Había utilizado una réplica de voz controlada por inteligencia artificial para entrar en una cuenta bancaria.