Colapso de Criptofarming: qué pasó con Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead es un juego de farming, que permite a los usuarios ganar dinero token a la vez que juegan. Esta modalidad que se conoce como Play to earn, jugar para ganar recompensa con token propias del juego a los jugadores. El juego se popularizó tanto por las ganancias que generaba en el mundo de las criptomonedas que tuvo un crecimiento abrupto del 1300 por ciento. Esto resultó en un inevitable colapso de los servidores y también en que el personal técnico de desarrolladores de Plant vs Undead, no diera abasto.