Publicado hace 23 minutos por minossabe a rankia.com

Le pregunté a ChatGPT que me diga como escribo macros en Google Sheets y me dio instrucciones para escribir macros en Excel VBA. No pudo dar la respuesta que toma unos segundos en una búsqueda de Google. Me dijo que fuera a Tools - Macros cuando lo correcto es Extensions - Macros o Extensions - Apps Script. Es decir, no pudo responder mejor que el buscador de Google sobre informacion del sitio de Google en una búsqueda simple. ¿Dicen que ChatGPT se alimenta de sitios fiables? Bueno, no es así. Parece otro más de esos "bullshit text generato