Cuando se lanzó internet, había muchos escépticos sobre que esta tecnología fuera a aportar algo a la humanidad… Ahora estamos ante un nuevo paradigma de la evolución: El Metaverso. Muchos hablan de la salud mental, del aislamiento, teorías de la conspiración, depresión etc. Y tú, ¿ya has encontrado tus razones para odiar al metaverso? NO ENTRES AL METAVERSO