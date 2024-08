Publicado hace 17 minutos por Findeton a lapoliticaonline.com

Zapatero busca que el Grupo de Puebla no exija las actas electorales en Venezuela. Pide a sus miembros que no aumenten la crítica a las elecciones venezolanas, señalando que hacerlo apoya a una oposición violenta. Aunque Samper y Fernández pidieron claridad electoral, Zapatero no los apoyó. Utiliza su influencia para conseguir fondos y oportunidades laborales para miembros del grupo, como Fernández y Samper. Sus lazos con empresas españolas le facilitan esto. Mantiene buenas relaciones con AMLO, Marco Enríquez-Ominami y el exjuez Garzón.