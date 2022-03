Publicado hace 22 minutos por Iamatriste a youtube.com

Perspectiva histórica neutral que muestra como Putin no hace más que lo que siempre han hecho los Zares rusos combatiendo las ideas contrarias a los intereses del estado ruso, no a las del pueblo ruso. Unas batallas que ahora no tienen cobertura ideológica religiosa o comunista como en el pasado si no meramente interés privado.