Publicado hace 1 hora por Estauracio a lapatilla.com

"¿Por qué me mataron a mi hijo?", gritó en su funeral la tía de España, quien lo crió. Ahora, Venezuela está de luto, no solo por las aproximadamente 24 personas fallecidas en medio de manifestaciones violentas, sino también por los últimos jirones de una democracia hecha trizas desde hace mucho tiempo. Los pequeños espacios de resistencia que aún quedaban en el país se desvanecen día a día, si no hora a hora, a medida que Maduro arremete contra un electorado que intentó sacarlo con votos. Durante años, muchas familias venezolanas separadas...