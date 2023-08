Políticos que no han trabajado nunca destrozan el PIB español desde la seguridad de sus altos sueldos públicos

Publicado hace 13 minutos por candonga1 a cronicalibre.com

Ningún político conoce la realidad de una pyme y menos de una gran compañía. No son conscientes de que cada vez que llega el veintimuchos de cada mes, lo primero que le toca a una empresa, o a un Autónomo, es pagar a tocateja a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Haya cobrado o no, tenga pagos en el horizonte o no, retrasos con clientes o lo que sea. Clinc clinc. No hay posibilidad de eludirlo: si no se paga, se embargan las cuentas en tiempo récord. Y después nóminas. Lo que pesan, madre mía. Qué importante sería que todo el mu