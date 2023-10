Pedro Sánchez habla por primera vez de "amnistía": "Es una forma de superar las consecuencias judiciales"

Publicado hace 6 minutos por nereira a lasexta.com

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pronunciado este viernes por vez primera la palabra "amnistía"para admitir que conoce la propuesta que al respecto va a presentar la próxima semana la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pero ha subrayado que no es la del PSOE y ha recalcado: "No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado". No obstante, ha asegurado este tipo de iniciativas son "una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales" tras lo ocurrido en 2017.