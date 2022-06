Publicado hace 1 hora por JesusMaeztu a enpositivo.com

La izquierda y el fetiche de la paz. No quieren hablar de Ucrania ni de Putin ni de Rusia, no sea que la realidad les obligue a dudar y revisar sus impolutos ideales. Hay un descorazonador negacionismo que la emparenta demasiado a menudo, y demasiado íntimamente, con la extrema derecha. ¿Cómo entender si no la búsqueda intrincada de argumentos para defender un supuesto derecho de Rusia a tutelar su “esfera de influencia”? ¿Cómo digerir que el pacifismo incluya justificar la guerra con ese cínico “Algo habrán hecho” que les escandalizaria