Publicado hace 49 minutos por dmeijide a ntd.com

El ex vicepresidente Mike Pence advirtió esta semana que si las fuerzas rusas no son repelidas en Ucrania, los miembros del servicio militar de Estados Unidos podrían tener que dar un paso al frente en la lucha. "Estoy convencido de que si el ejército ucraniano no detiene y repele la invasión rusa, no pasará mucho tiempo antes de que el ejército ruso cruce una frontera a la que nuestros hombres y mujeres de uniforme tendrán que ir y luchar bajo nuestro Tratado de la OTAN", dijo Pence durante una entrevista con NewsNation el miércoles. "Lo creo