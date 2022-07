Publicado hace 10 minutos por Xtv a eldiario.es

“No nos pueden exigir un sacrificio sobre el que no nos han pedido opinión previa. No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. No vamos a permitir propuestas que nos exigen más que a otros países”, ha recalcado. El Gobierno responde así al plan presentado por la Comisión Europea esta mañana, Esa reducción sería voluntaria pero, si Rusia cierra el grifo a la Unión Europea, dejaría de ser opcional para convertirse en obligatoria, aunque el plan aún lo tienen que aprobar los gobiernos de la Unión.