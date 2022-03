¿Y si Ayuso tiene razón?

Aunque cueste reconocerlo, Ayuso tiene un plan. Otra cosa es que guste. Su plan es erigirse en la "antiSánchez". No hay ocasión en la que no meta una pullita contra el Gobierno de España y no habrá ocasión en la que deje de hacerlo. Pero le faltaba una pizca de gestión para dar consistencia a su proyecto.