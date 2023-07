Ayuso replica a Aguirre que "no se puede tirar a Feijóo por un puente. No somos podemitas"

Publicado hace 23 minutos por dmeijide a elindependiente.com

Ha revelado haber recibido mensajes que "no he abierto", pero intuye le pedían dar un paso adelante | "Mi sitio es Madrid, es tan importante como el gobierno de España", dice la presidenta autonómica. abía una enorme expectación en torno al análisis que el PP de Madrid en general, e Isabel Díaz Ayuso, en particular, hiciera de los resultados electorales cosechados por Alberto Núñez Feijóo el pasado 23-J. La presidenta autonómica ya expresó el pasado lunes su adhesión al líder popular durante la reunión de la Junta Directiva Nacional, aunque ese