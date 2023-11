Publicado hace 37 minutos por robustiano a bbc.com

El Vaticano está investigando el "me gusta" en la foto de una modelo brasileña ligera de ropas que se hizo desde la cuenta oficial de Instagram del papa Francisco. No está claro cuándo la cuenta pulsó el "me gusta" en la imagen de Natalia Garibotto, que estaba vestida con un uniforme de niña escolar.