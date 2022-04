Publicado hace 3 años por --580471-- a cafeynotastc.blogspot.ie

Mi nombre es Valentina, Valentina Lagos y entre aquellos columpios que puedo divisar desde mi pequeña habitación, intento crear una imagen perfecta. Observo mi atril e imagino que pintura perfecta se puede pintar, tiene que ser una imagen que no se pueda destruir, que no pierda su brillo, ni su color, que sea eterna, que se contemple armoniosa, única, que no construya otra imagen arriba, que no pinte otros colores, que no intente volverse oscura...