The End para Apocalypse Now de The Doors

“Este es el fin”. Esa es la primera frase que se escucha en el impactante inicio de Apocalypse Now, la obra maestra del cine bélico (antibélico) dirigida por Francis Ford Coppola. La voz es la de Jim Morrison, el líder y alma mater de la mítica banda de rock psicodélico The Doors, que desgarrara con una intensidad tan potente como breve, el velo musical de mediados de los años sesenta. La canción es “The End” y su selección para aparecer en el inicio y el final de Apocalypse Now no fue una casualidad.