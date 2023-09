Un sueco del servicio diplomático de la U.E. lleva 500 días detenido en Irán

Publicado hace 2 horas por blodhemn a elconfidencial.com

Johan Floderus, un sueco que trabajaba para el servicio diplomático de la U.E., lleva detenido en Irán más de 500 días, una información que se ha mantenido fuera del ojo público. Solamente ahora la Comisión Europea habla de ello. La sorpresa fue mayúscula cuando la información fue publicada por The New York Times, y este martes la confirmó Josep Borrell. No es un incidente aislado. Irán lleva tiempo deteniendo a ciudadanos europeos bajo acusación de espionaje y negociando con sus sus países de origen para un intercambio de presos.