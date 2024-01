Publicado hace 1 hora por Boicot_Israel a rac1.cat

El streamer The Grefg, uno de los más famosos de internet y uno de los que tiene más seguidores en Twitch, está intentando echar a una mujer de más de 80 años. La sociedad titular de la vivienda, propiedad de The Grefg, quiere reformar el bloque entero, y hasta que ella se vaya, no puede hacerlo. Por eso el streamer estaría intentando hacerle la vida imposible, negándose a hacer las obras de mínimos que la Alcaldía de Andorra le exige para garantizar la vivienda digna a la mujer. Desde hace cuatro años está obligada a pasar frío.