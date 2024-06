Publicado hace 11 minutos por robustiano a 20minutos.es

Cuando pensamos en una celebritie con un estilo boho definido, todas lo tenemos claro. Sara Carbonero es y siempre será la reina de los looks bohemios y, como tal, nos ha dejado claro que esta temporada no la podremos pasar sin un total look de crochet. Algo que ya nos habían adelantado en sus últimas pasarelas firmas como Michael Kors o Blumarine.