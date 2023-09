Publicado hace 1 hora por Trolencio a francis.naukas.com

Como todos los años, os presento las transparencias y una transcripción extendida de mi charla en Naukas Bilbao 2023 (vídeo). Titulada «Lo que sabemos que no sabemos de LK-99», mi idea era contar lo que sabíamos sobre este material que prometía ser superconductor a temperatura y presión ambientales. Cuando preparé la charla había más cosas que no se sabían que las que se sabían. A día de hoy ya sabe casi todo. A pesar de ello he mantenido el título. En este blog he hecho un seguimiento detallado del culebrón del verano de LK-99 (mis piezas).