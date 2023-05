"Es ridículo ver correr un maratón con zapas de placa de carbono a un tipo de 100 kilos a 6 m el km y la técnica de un pato""

Publicado hace 29 minutos por Re-botado a diariodeltriatlon.es

Sé que con lo que voy a compartir con la comunidad running me van a caer palos desde todos los sitios porque cada vez que se critica alguna moda de este deporte salen los talibanes que te pegan sin parar pero no me puedo callar algo que me parece un sinsentido y que he visto en primera persona en los dos últimos maratones que he corrido y acabado.