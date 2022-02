Reseña: Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket

La OVA War in the Pocket es la primera versión de este formato de la franquicia Gundam, además de no ser dirigida ni tener un guión de su creador Tomino. Por lo que rompe el estilo común de sus antecesores, los cuales eran enfocados en una temática muy episódica y en el conflicto estelar del Universal Century, mientras que en este caso la historia se desenvuelve en una colonia neutral y sin desarrollar el conflicto central. Puesto que la principal meta de esta producción es dar a conocer una estremecedora vista de las consecuencias de la guerra