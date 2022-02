Reseña de Yaiba, #1 y #2 (★★★★☆)

Una de las características más curiosas del mercado cultural es que, tanto para autores, como artistas o cualquier otro profesional, a veces hay obras de las que no se puede escapar. [...] Otro autor que ha ‘sufrido’ en sus carnes esta situación no es otro que Gosho Aoyama, a quien es muy fácil relacionar casi de forma instantánea con su gran éxito, ‘Detective Conan’. [...] no debemos olvidar que Aoyama ya contaba con un premio Shogakukan a sus espaldas, que ganó casi 10 años antes de iniciar la publicación de las aventuras de Conan Edogawa.