Publicado hace 42 minutos por Elbaronrojo a elespanol.com

"Considero que a pesar de tener veintiún años no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea mis papás me obligaron a nacer". Parece una broma pero no lo es. Se trata del último vídeo viral en redes, en el que un joven lamenta tener que trabajar y responsabiliza directamente a sus padres de haberlo traído al mundo sin contar con su opinión.