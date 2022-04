Por qué no debes cargar el móvil en el USB del coche...

Publicado hace 3 años por pp4mnk a autobild.es

Vayan por delante nuestras disculpas si esto te va a suponer un chasco, pero lo cierto es que no deberías usar la toma USB del coche para cargar tu teléfono móvil. Da igual que sea un Audi o un Peugeot. ¿Por qué? ¿Pero no está precisamente para eso? ¡Pues resulta que no!