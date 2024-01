Publicado hace 11 minutos por ccguy a xataka.com

Ante esta demanda, no ha tardado en crearse todo un submercado negro en el que muchas madres del mundo buscan ganar dinero rápido con su exceso de leche. El problema es que no existen regulaciones para la venta de leche materna humana en muchos países, por lo que la "lactancia erótica", un género de pornografía que antes no existía ahora es una moda cada vez más común.