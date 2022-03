La leyenda del Rey Mono y su parecido con Son Goku

Uno de los personajes más famosos de la literatura clásica china es el Rey Mono, el personaje principal de la novela épica “Journey to the West”. En China, el Rey Mono es conocido como Sun Wukong y es famoso por su gran fuerza. Sin embargo, lo que hace que el Rey Mono sea interesante es que no era un héroe de un solo lado. Lo que lo convierte en uno de los personajes más notables de la tradición cultural china es que luchó contra su propia naturaleza antes de encontrar la salvación, reflejando perfectamente la condición humana.