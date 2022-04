Publicado hace 3 años por palehari a alpoma.net

Hoy vamos con un plato sencillo, breve y sin importancia… pero con cierto toque WTF. He visto este invento en multitud de recopilaciones de patentes “locas”, pero no ha sido hasta hace poco cuando he podido ver el documento original. Cuando lo lees por primera vez piensas que es la típica invención que difícilmente se hubiera podido poner en práctica desde el punto de vista comercial, pero en este caso las cosas fueron diferentes. He aquí una de las patentes de Emma Read, que data de 1922…