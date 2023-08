¿Por qué escribo las entradas del blog y los tuits (ahora publicaciones) en castellano?

Publicado hace 35 minutos por doyou a xarxatic.com

No tolero que nadie me diga de qué puedo o no escribir. Imaginaos mi tolerancia a los entes bípedos que se dedican a hacer de inquisidores lingüísticos. No puedo con ellos. Mi objetivo siempre ha sido escribir en el idioma en el que me sienta más cómodo. Si alguien me responde en un idioma que conozco, no tengo ningún problema de responderle en el mismo en el que me ha hecho la pregunta. Joder, si hasta dando clase me adapto a mi alumnado. Lo que me interesa es que aprendan Tecnología. Ningún problema en dar las clases en castellano, catalán..