Diez años después de conocerla (Relato)

Relato corto en primera persona, acerca de alguien que reflexiona sobre el paso del tiempo y la forma que tuvo de perder a una persona que quería. Las consecuencias de dejarla marchar las vive hoy. Nota: tal vez no sea adecuado para Menéame, pero me sigue pareciendo interesante. Me arriesgo!