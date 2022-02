Comprueba cuántos colores son capaces de distinguir tus ojos con este test

Vamos a hablar sobre cómo percibes el color. La idea me vino cuando un compañero de trabajo me preguntó si debería coger un ordenador con 100 por ciento sRGB o 100 por ciento Adobe RGB, lo cual muestra más tonos de verde. Le dije de broma que podría hacer esta prueba de percepción de color de X-Rite para saber si podía percibir colores lo suficientemente bien para justificar la pantalla de Adobe RGB más cara. Él sí podría, pero hay algunas personas que no..