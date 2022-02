Cómo ser YouTuber en 2021 | La guía de Lord Draugr

Soy YouTuber. He conseguido vivir de esto en unos tres meses y voy a compartir contigo mi secreto. ¿Cómo lo he conseguido? Pues, gracias a la suerte. Es broma. En esta guía desarrollaré mi teoría sobre lo que está pasando con YouTube y con la forma que tenemos de crear y consumir contenido. Te adelanto que es un enfoque completamente diferente al que habrás visto en otros vídeos, cursos y artículos. Y para no ser el típico cabrón que mete bien de paja para aumentar la retención, te diré ahora mismo que la clave de mi teoría es EL LENGUAJE.