Entró a la Legión por una promesa a su abuelo pero lo dejó por 'Gran Hermano'. No conocía el programa, se presentó después de fumar porros con su novio. Ahora lleva la bandera hasta en la ropa interior. En realidad, sigue unida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su sentido más literal. Bea tiene un tanga con la bandera de España Y un toro en la parte trasera. "Para que me embistan bien", se justifica. "Me acuesto con policías porque son los únicos que no lo cuentan. Es la hostia pero a veces se me va de las manos... Uno me puso