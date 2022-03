Publicado hace 2 años por erperisv a es.gizmodo.com

Dos de las estrellas más grandes del cine de acción y de artes marciales se han unido para aparecer en una película tan extraña y gloriosamente ridícula que no podemos esperar para verla. Su nombre es The Iron Mask y no solo tiene a Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger, sino también dragones, peleas y mucha magia.