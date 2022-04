15 lecciones sobre cómo rodearse de buenos amigos (y menos enemigos)

Publicado hace 3 años por Kavita_Sharma a magplanet.com

Si eres hombre, las posibilidades de que tengas una tribu de buenos amigos son pocas. Como hombres, el artículo del New York Times tendemos a aislarnos. [1] Las mujeres, a pesar de su capacidad natural para conectarse con otras mujeres, en nuestra era tecnológica también están perdiendo amistades profundas. "La cantidad de estadounidenses que dicen no tener amigos cercanos se ha triplicado en las últimas décadas" [2]. Puede tener cientos de amigos en las redes sociales. Pero, ¿cuántos de ellos puede llamar a las 2 AM para ayudarlo en una cri