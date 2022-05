‘Slut shaming’: así se penaliza la conducta sexual de las víctimas de violencia

Publicado hace 47 minutos por Pilar_F.C. a newtral.es

“Durante meses, mis amigos me menospreciaron haciendo chistes sobre el uso de la PrEP [un fármaco para prevenir el VIH], llamándola la ‘medicina gay’, la ‘píldora de zorra’ o la ‘píldora a pelo’ [en referencia a no usar protección en las relaciones sexuales]”, cuenta un usuario de esta medicina entrevistado para este paper publicado sobre el slut shaming que sufren hombres gais y bisexuales (American Journal of Men’s Health, 2018).El artículo científico señala que la implantación de la PrEP se obstaculiza por el estigma asociado al uso,...