Un violento incendio se ha declarado en una nave industrial de Montornès del Vallès (Barcelona), en la calle Antonio Machado, y ha generado una intensa humareda que está obligando a pedir a la población de las zonas más próximas que no salga de casa, cierre puertas y ventanas y no utilice los sistemas de climatización y ventilación. Protección Civil ha decretado el Plan de Emergencia del Sector Químico (Plaseqta) en fase de alerta. El siniestro no ha causado daños personales.