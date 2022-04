Los primeros agricultores europeos eran más bajos de lo que se pensaba

Publicado hace 1 hora por Ergo a labrujulaverde.com

Los investigadores crearon un modelo que utilizaba la altura de los adultos, los indicadores de estrés observados en los huesos y el ADN antiguo. También tuvieron en cuenta los indicios genéticos de la ascendencia. Los investigadores publicaron sus resultados en un número reciente de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Nuestro enfoque es único, ya que utilizamos medidas de altura y ADN antiguo tomado de los mismos individuos, dijo Marciniak.