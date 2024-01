Publicado hace 27 minutos por Delay a publico.es

"Por favor, no llame a la Policía que me mata", escribió la mujer en una hoja que hizo llegar al funcionario de Correos y en la que había anotado el teléfono de sus padres para que activaran la alerta. Tras ser alertados, los agentes de la Policía Nacional se personaron en la vivienda poco después y, pese a que la mujer les hizo indicaciones desde la ventana para que no entraran, finalmente forzaron la puerta y accedieron a rescatarla, mientras que el hombre logró huir por los tejados de la urbanización.