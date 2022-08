Publicado hace 1 hora por nereira a blogs.publico.es

La irrupción de los podcast de forma masiva -porqué hace años que existen- está provocando un giro que no sabemos hacia donde nos llevará.Su particularidad reside en el hecho de que básicamente consisten en un plano fijo en el que van contando cosas y conversando. No precisan por tanto atención visual continuada. Otro aspecto destacado es el lenguaje que usan, no son políticamente correctos más bien al contrario. No escatiman en improperios ni en palabras malsonantes, impensable en la televisión que hemos conocido.