Pablo, el niño desaparecido que flota en el Río de la Plata

Desaparecido en la última dictadura militar argentina, el secuestro de Pablo fue particular por varios motivos. Por un lado, porque fue un niño desaparecido, pero que no entra dentro de la categoría de “nacido en cautiverio”. Además, porque hay múltiples declaraciones de testigos que afirman que, al momento del secuestro, si los militares notaban un niño pequeño, no se lo llevaban. Y, si es que sí eran secuestrados, más tarde, esos menores eran liberados. Pablo de 14 años, es, por lo tanto, de los desaparecidos más pequeños, luego de los bebés