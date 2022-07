Multa millonaria en Mediaset por hablar de prostitución, violencia y suicidio en horario protegido

Publicado hace 1 hora por nereira a elactual.net

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 1,1 millones de euros que le impusieron por la emisión de contenidos perjudiciales en horario protegido. Los acusan de hablar en Sálvame temas que pueden ser malos “para el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad”.El programa estrella de Telecinco no es adecuado para menores de edad, esto está claro, pero no deja de estar siendo emitido por las tardes en unas horas en las que los niños no tienen en la escuela.