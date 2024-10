Publicado hace 59 minutos por Ergo a europapress.es

Los microbios del medio ambiente, no los combustibles fósiles, han sido los verdaderos responsables del reciente aumento de las emisiones de metano a nivel mundial. Es el resultado de un análisis detallado publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) por investigadores y colaboradores de la Universidad de Colorado en Boulder. "Entender de dónde proviene el metano nos ayuda a orientar estrategias de mitigación efectivas"