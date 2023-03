Iturralde González desvela cómo Florentino Pérez le presionó tras un Real Madrid - Deportivo: «Me metió en una habitación aparte»

Publicado hace 1 hora por oghaio a lavozdegalicia.es

«No me ha pasado más veces, ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. A mí me importan los hechos. El que me metió en un habitación aparte fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima», indicó.