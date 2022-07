Publicado hace 2 días por nereira a elmundotoday.com

“Si retiras el sofá y sale lo que hay allí, cae. Cae fijo”. “Lleva con los platos sin lavar más de una semana”. “La bañera ya no es cal, ni moho, es mierda pegada”. “Un cuchitril, es un cuchitril”. “Me dijo este… [Eugenio] Pino [el director adjunto de la Policía]… que en la cocina no te puedes mover, y además los pies se te pegan al suelo”. “40 años en el mismo piso y no se cambia, y no es por dinero, porque dinero tiene, que Gago [inspector de policía José Ángel Fuentes] tuvo acceso a los extractos”.