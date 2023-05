Los disparates codificados de Ayuso

Publicado hace 1 hora por Pilar_F.C. a lavanguardia.com

A golpe de disparate, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, intenta asfaltar el camino a la mayoría absoluta el próximo domingo. Tal vez ese objetivo sea una misión imposible pero no se puede dudar de que lo intenta con denuedo. Su ubicación en el teatro principal, no el autonómico si no el español, de la campaña electoral le aporta energía para ese codiciado objetivo en la asamblea madrileña.