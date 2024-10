Publicado hace 30 minutos por Ergo a legaltoday.com

Son un tipo de contrato sin regulación expresa, basado en la confianza mutua. | Ventajas: No requiere formalidad alguna, llegando incluso a poder ser verbal. Al ser un contrato de naturaleza secreta, no es necesario su registro. Ofrece una oportunidad al comerciante o persona que quiera invertir en un negocio, pero por su condición, prefiere no darse a conocer. Las cuentas en participación no generan ningún vínculo de patrimonio común entre el gestor y el partícipe, ya que ni siquiera hay un vínculo societario.