Cómo se siente tener tu periodo cuando eres trans

“Me gusta todo del cuerpo con el que nací, excepto por el hecho de que tiene un órgano que sangra regularmente.” Cuando me llega el periodo, la disforia es peor: no puedo ignorar el hecho de que tengo una vagina. Para mí los aspectos emocionales de la menstruación son tan reales y horribles como los síntomas físicos. “Trato de ocultarlo y pretender que no tengo nada”.