Colapsismo, o más de lo mismo

Esta anomalía de puro cuño ibérico, de denominar "colapsistas" a quienes argumentan que el REI (Renovable Electrica Industrial) está desnudo, a quienes muestran que esta transición no funciona, se gestó en el seno del partido político Más Madrid. Una élite no electa de gente con excesiva buena opinión sobre sí mismos y sus capacidades intelectuales, a pesar de que no tienen particulares méritos académicos, decidió convertir la descalificación de los argumentos contrarios al REI motejando así, "colapsista", a quien los exponía.